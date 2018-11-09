تقديم العرض الأول لفيلم "سامحني" للمخرجة الراحلة نجوى سلامة

احتضن مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، مساء الأربعاء، العرض الأول لفيلم "سامحني" للمخرجة الراحلة نجوى ليمام سليمان. وهو عرض يتنزّل ضمن قسم العروض الخاصة في أيام قرطاج السينمائية 2018، تختصر فيه صاحبته قصتها الإنسانية وصراعها مع المرض وعنادها في مواجهة الموت.





اكتشفت، المخرجة إصابتها بمرض السرطان عندما تحصلت على الدعم. وعندما انطلقت في تصوير الفيلم، كانت تخضع لجرعات في العلاج الكيميائي في ألمانيا، مما حتّم عليها اختصار زمن التصوير كي تتمكن من مشاهدة عملية المونتاج الأولى. وتوفيت قبل اكتمال الفيلم، الذي أنهاه زوجها رضا سلامة والمخرج الأسعد الوسلاتي وعديد الأصدقاء الذين تجندوا لخروج الفيلم في أجمل صورة حتى لحظة عرضه للمرة الأولى، مساء الأربعاء بمدينة الثقافة، بحضور عدد كبير من الوجوه السينمائية من محبيها وأصدقائها وعائلتها.





كان الموعد في بداية السهرة مع عزف مقطوعات لموسيقى الفيلم قدمتها أوركسترا بقيادة الفنان رياض الفهري، قبل أن يصعد المخرج الأسعد الوسلاتي وزوج الراحلة نجوى ليمام، رضا سلامة الذي تحدث بكلمات مؤثرة عن رفيقة دربه، موضحا أن تغيير عنوان الفيلم من "فوزي ومسطاري" إلى "سامحني" هو تخليد لذكراها في قلبه وقد كانت عبارة "سامحني" آخر كلمة وقعت من لسان قلبها في قلبه قبل سفرها الأخير.





وقال "إن نجوى سلامة عاشت ثلاثة صراعات أثناء تصوير فيلمها: صراعها مع المرض، صراعها من أجل اكتمال فيلمها وصراعها لتزويج ابنيها".





وتحدث المخرج عن مراحل تنفيذ الفيلم والقوة التي أظهرتها نجوى سلامة وهي تحقق حلم حياتها قبل أن يستقبل منشط السهرة الإعلامي مراد الزغيدي الممثلين على الركح وهم علي بنور ومريم بن حسين ورياض حمدي وعابد فهد ومحمد علي بن جمعة.





وبدا عابد فهد شديد التأثر وهو يتحدث عن تجربته مع نجوى سلامة التي "كتبت نهايتها متمهلة في الفيلم"، فقد صورت موت البطل متأثرا بمرض السرطان واستعداده لهذا الموت مطمئنا/ مترقبا تماما كما استعدت هي لموتها برضا تام، على حد تعبيره.





وجدير بالذكر أن فيلم "سامحني" سيعرض في القاعات التونسية انطلاقا من يوم 28 نوفمبر 2018 (وات)