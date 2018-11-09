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علي معلول يزور فريقه الاهلي بمقر اقامته بتونس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:17 ص
علي معلول يزور فريقه الاهلي بمقر اقامته بتونس
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محمد وليد الجموسي
 
ادى اللاعب الدولي التونسي علي معلول لاعب الاهلي زيارة الى مقر اقامة فريق الاهلي بتونس لمساندة زملائه قبل المباراة المرتقبة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي حسب ما افاد نادي الاهلي .

وكان على معلول استبعد من قائمة الاهلي المشاركة في المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بتمزق في العضلة الضامة.

وفي سياق متصل انعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي وتم الاتفاق بالخصوص على أن يرتدي فريق الترجي الرياضي قميصه المعتاد باللونين الأسود والاصفر وتبان اسود ويرتدي حارسه اللون الأبيض بالكامل فيما يرتدي النادي الأهلي اللون الأزرق بالكامل على أن يرتدي حارس المرمى اللون الازرق السماوي 
وتم التأكيد على ضرورة تواجد الفريقين في غرف الملابس قبل ساعة ونصف كاملة من بداية المباراة مع تحديد مواعيد النزول لأرض الملعب لإجراء عملية الإحماء.   


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