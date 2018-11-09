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موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلقون نشاطهم ابتداء من 30 نوفمبر 2018

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:14 ص
موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلقون نشاطهم ابتداء من 30 نوفمبر 2018
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محمد وليد الجموسي
 
قرر موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة تعليق نشاطهم، تعليقا مفتوحا، بداية من يوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، بحسب بيان أصدرته غرفتهم النقابية الوطنية اثر اجتماع اجرته، الخميس، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

واعتبرت الغرفة ان القرار ياتي في ظل "تراكم المشاكل، التي باتت تهدّد استمراريّة هذه المهنة وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الغرفة الوطنيّة وسلطة الإشراف ممثلة حينها في وزارة الطّاقة و المناجم و الطّاقات المتجدّدة".

ويطالب موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة بزيادة فوريّة لا تقلّ عن 250 مليما في منحة التوزيع لمجابهة التراكمات والزّيادات المشطّة والمتكرّرة في أسعار المحروقات مع تفعيل الزيادة بـ 60 مليما في منحة التوزيع المتفق عليها في جدول الزّيادات منذ 2015.

كما تطالب الغرفة بإدراج زيادة آليّة في منحة التوزيع مع كلّ زيادة في أسعار المحروقات وتفعيل الاتفاق بمحضر جلسة اجتماع 30 نوفمبر 2017.  
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