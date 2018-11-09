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مكتب البرلمان يقرر عقد جلسة عامة الاثنين المقبل لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:14 ص
مكتب البرلمان يقرر عقد جلسة عامة الاثنين المقبل لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد
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محمد وليد الجموسي
 
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد الخميس بقصر باردو، عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم ستخصص لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، المقترحين ضمن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الإثنين الفارط.

وافاد البرلمان في بلاغ اصدره عقب الاجتماع الذي اشرف عليه رئيس المجلس ،محمد الناصر، ان المكتب قرر وبعد التداول عقد جلسة عامة يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين.

وحسب نص البلاغ نظر المكتب في الطلب المعروض من رئيس الحكومة على مجلس نواب الشعب لعقد جلسة عامة للنظر في منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في اطار التحوير الوزاري الجزئي.

وقال احد أعضاء المكتب لموفد وكالة (وات) الى البرلمان إن المشاركين في الاجتماع وعددهم 13 عضوا لجؤوا الى التصويت على طلب رئيس الحكومة و كانت النتيجة أن صوت 7 أعضاء لفائدة عقد جلسة عامة في الغرض في حين صوت البقية وعددهم ستة لتأجيل عقد جلسة منح الثقة.
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