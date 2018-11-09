وكان مسؤولو الترجي اشتكوا من تخصيص الأهلي مدرج الدرجة الأولى "سفلي" لجماهير الفريق التونسي، في لقاء الذهاب بالدور النهائي بملعب برج العرب، وهو ما جعلها محاصرة بجماهير الأهلي من كل اتجاه. Final Africa HD مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم|تابع لايف مباراة الاهلي والترجي|بث مباشرالاهلي والترجي الآن kor التشكيل المتوقع: ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن. HD يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اون لاين اليوم 9/11/2018 رابط بث مباشر الاهلي والترجي النهائي HD



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خاض فريق الأهلي المصري، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لإستاد رادس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.









ويستعد الأهلي المصري، لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس.









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وخلال المران، تعرض إسلام محارب، صانع ألعاب الفريق، لكدمة خفيفة في القدم، خلال كرة مشتركة، وتدخل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، لفحص اللاعب الذي عاد بعد ذلك لاستكمال المران بشكل طبيعي.









كما شهد تدريب الفريق، جلسة خاصة بين المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، والمدافع المالي ساليف كوليبالي، للحديث عن كيفية إيقاف خطورة لاعبي الترجي، وخاصة التصدي للكرات الثابتة.





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وعقد كارتيرون، اجتماعًا قصيرًا مع الجهاز المعاون، قبل انطلاق المران، الذي شهد حضور أعدادا كبيرة من جماهير النادي الأهلي لمؤازرة الفريق.







