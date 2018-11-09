نقابة الصحفيين تدين السّياسة الانتقائية لمؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتهَا ورفضهَا للسّياسة الانتقائية التي تمارسها مؤسستا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في عملية توجيه الدعوة للصحفيين و وسائل الإعلام لتغطية أنشطتها.





واعتبرت في بيان صادر عنها الخميس أن ذلك "يُراد من خلاله شق الصّف الصحفي وتكريس منظومة تقوم على الولاء والبروباغندا مثلمَا كان سائدًا خلال العهد السابق" .





و أكدت أن ذلك يأتي " في خضم الأزمة السياسية الراهنة التي ساهمت في تعطيل مسار إصلاح الاعلام وتفعيل القرارات التي تخص تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحفيين وانجاز الإصلاحات التشريعية الضرورية في سياق استكمال مسار بناء مشهد اعلامي ديمقراطي وتحرري بعيدا عن موروث الديكتاتورية".





ودعت النقابة مختلف وسائل الإعلام إلى التمسك بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي وعدم الانجرار وراء محاولات الزج بالقطاع في أتون الاصطفافات لصالح هذا الطرف أو ذاك مع ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة في كنف الدقة والمهنية والموضوعيّة.





كما دعت، السلطة التنفيذية الى توضيح المقاييس التي يتم من خلالها دعوة وسائل الإعلام والصحفيين لمواكبة الأنشطة الرئاسية والحكومية تماشياً مع مبادئ الشّفافية والديمقراطية وحرية الإعلام.





وقالت في بيانها "انها تابعت تشديد الظروف التي نظّمت فيها النّدوة الصحفية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الخميس الثامن من نوفمبر 2018 وقبلها عملّية الإعلان عن التحوير الوزاري من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد حيث تلقت العديد من الشكاوى من الزملاء بخصوص تعمد إقصاء بعض وسائل الإعلام المحلية والدوليّة والحيلولة دون تغطيتهم لهذين الحدثين بطريقة تتناقضُ مع أحد أهم الحقوق الدستورية، المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة واحترام حرية الإعلام في إطار التنوع والتعددية التي تميزَ بها المشهدُ الصحفي بعد الثّورة". (وات)