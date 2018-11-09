 كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اون لاين بث مباشر بدون تقطيع| تابع بين ماتش بث مباشرالاهلي المصري في افريقيا

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كشفت تقارير صحفية تونسية أن بإمكان نادي الترجي التونسي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا دون خوض مباراة إياب نهائي البطولة غدًا أمام الأهلي المصري.









مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا

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مباراة الأهلي مُهددة بالإلغاء:





وذكرت التقارير التونسية أن بعد فضيحة الاجتماع الفني وعدم إدراج اسم الترجي كطرف يمكن أن يرفع اللقب الإفريقي من قبل لجنة تنظيم البطولة بـ" الكاف"، حيث قام وديع الجرئ رئيس الجامعة التونسية بمخاطبة الجهات المعنية للتحذير من هذا الاستفزاز والتجاوز الخطير".









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وكان الاتحاد الإفريقي قد تجاهل وضع اسم نادي الترجي كطرف يمكنه رفع كأس البطولة خلال الاجتماع الفني للمباراة، وهو ما آثار غضب واستياء ممثل النادي التونسي والذي اعتبر أن ذلك بمثابة منح الكاف اللقب للأهلي مسبقًا.





موعد المباراة :





10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .





9:00 مساءاً بتوقيت مصر .





9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .





9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.





9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .





9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .





10:00 مساءاً بتوقيت العراق .





9:00 مساءاً بتوقيت السودان .





10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .





9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .





8:00 مساءاً بتوقيت تونس .





8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .





8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .





11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.





10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.





11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.





10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .





10:00 مساءاً بتوقيت قطر.





7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.





10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .





7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .













الترجي والأهلي في إياب النهائي الإفريقي





وعلمت الصحيفة التونسية من مصادرها الخاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خاطب نظيره الإفريقي "كاف" للاستفسار منه بشأن هذا الأمر وحذر من أي تجاوز خلال لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.









مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا





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وزعمت الصحيفة التونسية حسب قولها، أنه بحسب القانون بإمكان الترجي التركيز على هذا الأمر والذي قد يُعجل بمعاقبة واقصاء الأهلي من البطولة وإعطاء اللقب للفريق التونسي.





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