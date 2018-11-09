انهيار جزء من سقف أحد المباني الإدارية الخاصة بمدينة بنزرت والسلط الجهوية تخلي المكان

جد مساء الخميس، وسط مدينة بنزرت، حادث انهيار مفاجئ لجزء من سقف أحد المباني الإدارية والخدماتية الخاصة دون تسجيل أي أضرار بشرية تذكر ،وفق تاكيد مصدر محلي مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.





وأضاف المصدر ذاته، أن والي بنزرت ورئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة محمد قويدر وعقب التدخل العاجل ومعاينة المكان رفقة مصالح الحماية المدنية والامنية، أصدر قراره للجهات المكلفة بإشعار أصحاب المبنى الاداري الخاص وغلقه واخلائه فورا من مستغليه ريثما يتم انجاز اختبار فني كامل لجميع عناصر المبنى واجراء أعمال التعهد والصيانة أو التجديد اللازمين .





يشار أن المبنى وهو ملك مشترك لفائدة الخواص ، كان خال من مستغليه خلال وقوع حادث انهيار جزء من السقف العلوي للمبنى الذي يظم عددا من المكاتب الخدماتية الخاصة المتنوعة .