اياب ثمن النهائي لكاس زايد للاندية الابطال: النجم الساحلي اول فريق بتاهل الى ربع النهائي

كسب النجم الساحلي الخميس في الملعب الاولمبي بسوسة تاهلا ثمينا الى الدور ربع النهائي من مسابقة كاس زايد للاندية الابطال لكرة القدم بعد فوزه على نادي الوداد البيضاوي المغربي في اياب ثمن النهائي بنتيجة هدف لصفر

وخطا النجم الساحلي خطوة جديدة في مسيرته نحو تتويج عربي يراهن عليه الفريق للتعويض عن خروجه من المسابقة الافريقية وهو اول فريق يضمن حضوره ضمن الاندية الثمانية في ربع نهائي المسابقة العربية في نسختها الجديدة.





وقاد المدرب البلجيكي جورج ليكانس فريقه الى فوز معنوي هام سيحفز اللاعبين علي مزيد العطاء في البطولة المحلية وفي مسابقة كاس زايد للاندية الابطال ( البطولة العربية للاندية البطلة ) وهي المسابقة التي لم يكن للنجم فيها نصيب في السابق.





واقترن التاهل باعادة انتخاب رضا شرف الدين رئيسا للنادي.





خاض النجم مباراته منقوضا من صانع العابه ياسين الشيخاوي ومدافعه عمار الجمل . انحصر اللعب وسط الميدان من الجانبين في الشوط الاول . ولم يصنع الفريقان فرصا تذكر باستثناء محاولة الشرميطي د14 التي صدها الحارس المغربي رضا تاكنواتي . وفرض النجم ضغطا في ربع الساعة الاخير للشوط لكن دفاع الوداد صمد امام محاولات النجم . لعب الفريق المغربي بكثافة دفاعية وحاول ان يصنع بعض المرتدات عن طريق وليام جونيو لكن بلا جدوى.





وفي الشوط الثاني نزل النجم الساحلي اكثر اصرارا على التهديف وتلقى المساكني كرة اعادها اليه ورائية زميله غازي عبد الرزاق المتوغل في منطقة الجزاء لكنه سددها قوية زاحفة بجانب المرمى د50 . وبعد تصويبة اولى غير موفقة اعاد ايهاب المساكني محاولته عندما تبادل كرة مع زميله ماهر الحناشي ثم سددها قوية بداخل الرجل في شباك الحارس المغربي التكنواوتي د57 مسجلا هدف المباراة الوحيد الذي صعد بالنجم الى الدور المقبل و ازاح الوداد البيضاوي من المسابقة .





وضغط النجم مجددا وكاد ان يضيف الهدف الثاني عن طريق مرعي لكن هذا الاخير سدد كرة راسية تصدى الحارس المغربي . وسعى الوداد الى الاستفادة من تراجع النجم الى مناطقه لكنه صنع هجومات دون جدوي.

وسدد اللاعب ابراهيم كومارا د65 صدها الحارس البديري.





وكان ايمن الشرميطي اما فرصة لتسجيل هدف قاتل لفريقه عندما انفرد بالحارس المغربي د85 لكن التكناوتي صد الكرة كما تدخل التكناوتي امام وجدي كشريدة المنفرد جاننا بعد ان تلقى تمريرا من المصري عمر مرعي د87

وفي ما يلي تشكيلتا الفريقين





النجم الساحلي

مكرم البديري / صدام بن عزيزة / زياد بوغطاس / غازي عبد الرزاق / رامي البدوي / محمد امين بن عمر / كريم العواضي / ايهاب المساكني عوضه ايمن الطرابلسي / ماهر الحناشي عوضه وجدي كشريدة / امين الشرميطي عوضه احمد الرداوي / عمر مرعي /

الوداد البيضاوي