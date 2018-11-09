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جنات: "سيد مكاوي كان دمه خفيف وابن نكتة"

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:23 ص
جنات: سيد مكاوي كان دمه خفيف وابن نكتة
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مريم الشريف
 

قالت المطربة جنات، إن المطرب والموسيقار سيد مكاوي كان "دمه خفيف"، وألحانه تشبهه رغم أنه لم يظهر عليه بأنه يتحلى بهذه الصفات، كما أنه شخص "ابن نكة" بحد وصفها.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "شريط كوكتيل" على قناة الحياة، أن جيلها للاسف لم يكن محظوظًا لعدم معاصرته هذه الشخصيات العظيمة مثل مكاوي، مؤكدة أن أغاني الأخير ما زالت موجودة ولم تمت.
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