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الآن.. شاهد مباراة الاهلي والترجي الجمعة 9-11-2018 في دوري ابطال افريقيا | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع)

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:36 ص
الآن.. شاهد مباراة الاهلي والترجي الجمعة 9-11-2018 في دوري ابطال افريقيا | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع)
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عيد طارق
 
الآن.. شاهد مباراة الاهلي والترجي الجمعة 9-11-2018 في دوري ابطال افريقيا | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع)

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كافة الوسائل الإعلامية خاصة الرياضية، بأن يتسم أداؤها بالموضوعية والروح الرياضية، وأن يلتزم بالمسؤولية المهنية في تغطية نهائي دوري أبطال أفريقيا بين ناديي الأهلي المصري والترجي التونسي، وشدد المجلس على ضرورة تهيئة الأجواء لمنافسة شريفة بين فريقين عربي ليكون النهائي الأفريقي عرسًا كرويًا يسر عشاق اللعبة في البلدين وكل الوطن العربي والقارة الأفريقية.

الآن.. شاهد مباراة الاهلي والترجي الجمعة 9-11-2018 في دوري ابطال افريقيا | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع)

وأكد عبد الودود خلال تصريحات لقناة صدى البلد، أنه لم يرى لقطة تمزيق وليد أزارو لقميصه، وأنه ليس مصدرها، ولكن تلك اللقطة خرجت من غرفة الـVAR "تقنية حكم الفيديو".

 

وتابع "لو كنت رأيت لقطة تمزيق أزارو لقميصه، لقمت بإذاعتها أثناء المباراة بشكل طبيعي، ومن واجبي أن أنقل الحدث كما هو دون أي تدخل مني".

 

وفسر عبد الودود تسريب الفيديو قائلًا "هناك احتمالين، الأول هو تصويرها من أحد الجماهير، وهذا احتمال ضعيف، والثاني هو تسريبه من غرفة الـVAR وهو الاحتمال الأقوى".

 

واختتم المخرج تصريحاته، مشددًا على أنه اهتم فقط بمتابعة الحكم وركلة الجزاء، ولم يشاهد لقطة أزارو إطلاقًا، واللقطة تم تسريبها من غرفة حكم الفيديو.

 

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي، مساء يوم الجمعة المقبل، بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس في تونس.

 

ويسعى الأهلي لتفادي الخسارة بهدفين دون رد، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز ذهابًا في برج العرب بثلاثة أهداف لهدف.

الآن.. شاهد مباراة الاهلي والترجي الجمعة 9-11-2018 في دوري ابطال افريقيا | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع)


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