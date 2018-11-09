قوميسير المعرض العام: ألغيت الدعوات الخاصة.. ومعايير حاكمة لاختيار الأعمال

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور عن اختيار الفنان طه قرني قوميسيرًا عامًا للدورة الـ40 من المعرض العام والمُقرر إقامتها في شهر ديسمبر القادم.





وفي أول تصريح له قال الفنان طه قرني: "يأتي المعرض العام في دورته الـ40 ليقف على آخر الإبداعات التشكيلية المصرية بعظمة فنانيها وإمتداد تاريخهم العريق، وبين التفرد والتميز والاختلاف يأتي دور اللجنة المنظمة والمسئولة عن جودة الإختيار بمعايير حاكمة.. وليس تقليلاً من قيمة ما لم يتم اختياره، وأنا على ثقة تامة بأن الرؤيا النهائية هي تمثيل حقيقي لما تقف عليه الحركة التشكيلية".





وأضاف "في هذه الدورة أُلغيت الدعوات الخاصة، أما كبار الفنانين أصحاب البصمة فهم جهة الإصدار الأول ولهم كل التقدير والاحترام ومستعد لتذليل أى عقبات أمامهم في الاشتراك وإنتقال الأعمال حسب الإمكانات المتاحة، وحتى يظهر المعرض العام بشكل يليق بالفن التشكيلي المصري فلا توجد مركزية في العرض أيضاً".





تجدر الإشارة أنه تم طرح استمارة الاشتراك والشروط والقواعد المنظمة لهذه الدورة المرتقبة على موقع القطاع الرسمي.



