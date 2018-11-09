HD رابط كورة ستار مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بث مباشر(نهائي افريقيا)

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يذكر أن الداخلية التونسية عبرت عن استعدادها لتأمين ملعب رادس في مباراة الغد، بالعدد الأقصى لطاقة الاستيعاب.









حسم الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي المصري، موقف إسلام محارب، صانع الألعاب، من خوض لقاء الترجي التونسي، غدا الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، في تونس "محارب تعرض لكدمة خفيفة في مران أمس الأربعاء، وسيكون قادرا على خوض مباراة الغد بشكل طبيعي".









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وأضاف "جميع اللاعبين جاهزون من الناحية الطبية للمباراة".









ووافق محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، على طلب النيجيري جونيور أجاي السفر إلى بلاده لمدة أسبوع، لقضاء إجازة عائلية، ثم العودة لخوض آخر مرحلة في علاجه من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة.









وحصل الثنائي أحمد فتحي ومحمد نجيب، على راحة سلبية من مران الغائبين عن رحلة تونس، اليوم، وفق البرنامج العلاجي لهما.









وشهد المران مشاركة مؤمن زكريا ورامي ربيعة والمغربي وليد أزارو، وأحمد علاء وعمرو جمال، وعمرو بركات ومحمد شريف وعمار حمدي.





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