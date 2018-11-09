ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسامة كمال عن مباراة الأهلي والترجي: "ربنا يعديها على خير"

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:34 ص
أسامة كمال عن مباراة الأهلي والترجي: ربنا يعديها على خير
أسامة كمال
طباعة
نور إبراهيم
 
علق الإعلامى أسامة كمال، على المباراة المرتقبة اليوم الجمعة، بين الأهلي المصري والترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا قائلاً: "ربنا يعديها على خير".

وأضاف كمال خلال تقدمه برنامجه "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الشعبين المصري والتونسي والدولتين بشكل عام هما أهم ما فى الموضوع، لاسيما أن استقرار العلاقات على مستوى جميع المجالات هو الهدف الأول والأخير من المباراة، موضحًا أنه في حالة فوز النادي الأهلي بالبطولة لابد أن يستمر الأمر على الترحيب والمودة حتى يعود النادي إلى مصر وفي الحالة العكسية لابد أن يهنئ الأهلي الترجي.

المزيد عن: مصر تونس الترجي الأهلي أسامة كمال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 12:50:05 AM