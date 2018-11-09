اليمن.. حقل تجارب صواريخ إيران الباليستية (فيديو)





قالت مداد نيوز، إن إيران تتخذ اليمن حقل تجارب لصواريخها الباليستية، مشيرة إلى أن الصواريخ تصل صنعاء عبر 3 مراحل، حيث تصنع أولا في إيران، ثم يتم تهريبها عبر قوارب إيرانية، ثم تصل إلى ميليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة.وذكرت أن أشهر الصواريخ الإيرانية، بركان اتش 2، وقاهر 1، وزلزال 3، تستخدمها الميليشيات الحوثية في استهداف الشعب اليمني الأعزل، والمملكة العربية السعودية.وأعلن التحالف العربي تدمير أكثر من 737 منصة للصواريخ الإيرانية، واعتراض أكثر من 190 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه المملكة.