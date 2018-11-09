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مشاهدة bein sport بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 |مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث رابط (مجاني)

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:33 ص
مشاهدة bein sport بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 |مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث رابط (مجاني)
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عيد طارق
 
مشاهدة bein sport بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 |مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث رابط (مجاني)

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سيحضر مباراة الغد أمام الترجي التونسي في النهائي الإفريقي.

 

وقال مرجان لقناة الأهلي :"وزير الرياضة أبلغنا بحضور مباراة الترجي غداً الجمعة في ستاد رادس في تونس بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا".

 

وكان الأهلي قد فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب باستاد برج العرب بالإسكندرية.

مشاهدة bein sport بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 |مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث رابط (مجاني)


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