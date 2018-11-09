اتفرج HD| كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مجانا|(النهائي)
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:32 صعمرو عادل
اتفرج HD| كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مجانا|(النهائي)
خاض فريق الأهلي المصري، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لإستاد رادس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.
ويستعد الأهلي المصري، لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس.
اتفرج HD| كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مجانا|(النهائي)
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وخلال المران، تعرض إسلام محارب، صانع ألعاب الفريق، لكدمة خفيفة في القدم، خلال كرة مشتركة، وتدخل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، لفحص اللاعب الذي عاد بعد ذلك لاستكمال المران بشكل طبيعي.
اتفرج HD| كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مجانا|(النهائي)
كما شهد تدريب الفريق، جلسة خاصة بين المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، والمدافع المالي ساليف كوليبالي، للحديث عن كيفية إيقاف خطورة لاعبي الترجي، وخاصة التصدي للكرات الثابتة.
وعقد كارتيرون، اجتماعًا قصيرًا مع الجهاز المعاون، قبل انطلاق المران، الذي شهد حضور أعدادا كبيرة من جماهير النادي الأهلي لمؤازرة الفريق.
اتفرج HD| كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مجانا|(النهائي)
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