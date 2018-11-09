شاهد.. "نيتفلكس" تدفن الممثل كيفين سبيسي حيا بعد اتهامات التحرش الجنسي

أعلنت شبكة "نيتفلكس" الأمريكية، رسميا عن وفاة الشخصية التي كان يجسدها الممثل كيفين سبيسي، في مسلسل "هاوس أوف كاردز" بطريقة غير تقليدية.





أقامت "نيتفلكس" شاهد قبر لشخصية الرئيس الأمريكي "فرانك أندروود"، التي يلعبها سبيسي في أحداث المسلسل، وزادت من نجوميته، وذلك في مقابر جنوبي ولاية كارولاينا الأمريكية.





ووفقا لمجلة "ذا هوليوود ريبورتر"، فإن المقبرة أعلمت محبي مسلسل "هاوس أوف كاردز" بأنه في إمكانهم زيارة قبر "فرانك أندروود" في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تزامنا مع بدء الموسم السادس والجديد من المسلسل.





وكانت "نيتفلكس" قد عاقبت كيفين سبيسي بحرمانه من المشاركة في مسلسل "هاوس أو كاردز"، بعدما اعترف العام الماضي بأنه مثلي الجنس، وأنه تحرش جنسيا بأحد الممثلين، في واقعة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.





وشجعت "نيتلفكس" جمهور المسلسل على المجيء إلى المقبرة لتقديم احترامهم لشخصية "فرانك أندروود" في 3 نوفمبر، من أجل التقاط صورهم مع شاهد قبره، وإرسالها عبر بريد إلكتروني محدد، من لكي تنشرها الشبكة على مواقع التواصل الاجتماعي.