"الأرصاد" تحذر: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار غزيرة
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:29 ص
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخرة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
كما توقع الخبراء، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، متوسطة الشدة على القاهرة وسيناء وشمال الصعيد، خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومديتني حلايب وشلاتين.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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