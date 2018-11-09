"الأرصاد" تحذر: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار غزيرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخرة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.





كما توقع الخبراء، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، متوسطة الشدة على القاهرة وسيناء وشمال الصعيد، خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومديتني حلايب وشلاتين.