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بي إن سبورت | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي الان (بدون تقطيع) | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار لايف

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:29 ص
بي إن سبورت | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي الان (بدون تقطيع) | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار لايف
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عيد طارق
 
بي إن سبورت | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي الان (بدون تقطيع) | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار لايف

فسر هشام عبد الودود، مخرج مباراة الأهلي والترجي، بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، تسريب لقطة تمزيق وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر لقميصه.

 

الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف"، اتخذ قرارًا بإيقاف وليد أزارو لمباراتين، بسبب ما بدر منه خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، بتعمد تمزيق قميصه والتحايل على حكم المباراة.

 

وأكد عبد الودود خلال تصريحات لقناة صدى البلد، أنه لم يرى لقطة تمزيق وليد أزارو لقميصه، وأنه ليس مصدرها، ولكن تلك اللقطة خرجت من غرفة الـVAR "تقنية حكم الفيديو".

 

وتابع "لو كنت رأيت لقطة تمزيق أزارو لقميصه، لقمت بإذاعتها أثناء المباراة بشكل طبيعي، ومن واجبي أن أنقل الحدث كما هو دون أي تدخل مني".

 

وفسر عبد الودود تسريب الفيديو قائلًا "هناك احتمالين، الأول هو تصويرها من أحد الجماهير، وهذا احتمال ضعيف، والثاني هو تسريبه من غرفة الـVAR وهو الاحتمال الأقوى".

 

بي إن سبورت | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي الان (بدون تقطيع) | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار لايف


واختتم المخرج تصريحاته، مشددًا على أنه اهتم فقط بمتابعة الحكم وركلة الجزاء، ولم يشاهد لقطة أزارو إطلاقًا، واللقطة تم تسريبها من غرفة حكم الفيديو.

 

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي، مساء يوم الجمعة المقبل، بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس في تونس.

 

ويسعى الأهلي لتفادي الخسارة بهدفين دون رد، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز ذهابًا في برج العرب بثلاثة أهداف لهدف.

 

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كافة الوسائل الإعلامية خاصة الرياضية، بأن يتسم أداؤها بالموضوعية والروح الرياضية، وأن يلتزم بالمسؤولية المهنية في تغطية نهائي دوري أبطال أفريقيا بين ناديي الأهلي المصري والترجي التونسي، وشدد المجلس على ضرورة تهيئة الأجواء لمنافسة شريفة بين فريقين عربي ليكون النهائي الأفريقي عرسًا كرويًا يسر عشاق اللعبة في البلدين وكل الوطن العربي والقارة الأفريقية.

 

وشدد المجلس في بيان له اليوم الإثنين على ضرورة أن يتحلى كل عناصر اللعبة بالمسؤولية، خاصة أن اللقب بات عربيًا، وأن أي فريق يفوز به هو فوز للآخر، وتأكيد على ما يجمع الفريقين والبلدين من علاقات محبة وأخوة، وأن التنافس على الألقاب الرياضية لن يكون على حساب العلاقات الإنسانية والأخوة العربية، لاسيما المصرية التونسية التي تجمعها أواصر قوية تاريخية وسياسية ورياضية.

 

بي إن سبورت | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي الان (بدون تقطيع) | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار لايف


ويأتي بيان المجلس على خلفية ما رصدته لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي التابعة للأعلى للإعلام برئاسة الناقد الرياضي فهمي عمر، حيث قدمت تقريرًا للمجلس تؤكد فيه وجود العديد من المداخلات على القنوات الفضائية، والتي تناولت أحداث مباراة الاهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف للترجي.

 

وأكد تقرير اللجنة أن تلك المداخلات لم تلتزم بالمهنية أو معايير التحليل الموضوعي لفنيات اللعب وتعرضت لقرارات الحكم بالغمز واللمز، ما يعد انتهاكا للمعايير المهنية وتغليبا للميول الشخصية، كما حدث في قناتي الحدث وإل تي سي، وما ورد على لسان مقدم البرنامج في قناتي الحدث وإل تي سي من عبارات تزكي التعصب وتثير الفتنة بين الجماهير دون إدراك منهم لواقع تلك الآراء على جمهور الناديين في مباراة العودة المقررة، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة حال استمراره في الأيام المقبلة.

 

وطالبت اللجنة البرامج الرياضية النأي بالنفس عن ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار هدامة تفتقر إلى الروح الرياضية والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، ولا تعبر إلا عن آراء أفراد لهم ميول وأهواء وأعماهم التعصب، كما شددت على وسائل الإعلام بمختلف أنواعه التمسك بالانضباط المهني وتعظيم الإيجابيات التي تجمع بين الأشقاء لتكون الرياضة، وبخاصة كرة القدم، أحد أهم الروابط التي تدعم الهوية الجغرافية للشعوب الأفريقية.


بي إن سبورت | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي الان (بدون تقطيع) | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار لايف


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