لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين





كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الحكم الجزائرى مهدى عبيد، الذى أدار لقاء الذهاب بين الأهلى والترجى التونسى، تم إيقافه بالفعل من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.









وقال شوبير، خلال برنامجه "ساعة مع شوبير" المذاع عبر إذاعة "أون سبورت"، "بالفعل الاتحاد الأفريقى قرر إيقاف مهدى عبيد حكم لقاء الأهلي والترجى ولكن لم تحدد مدة الإيقاف، ووجهة نظرى أن الحكم قدم مباراة جيدة وركلتى جزاء الأهلي أمام الترجى صحيحتان".





لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين





وأضاف شوبير، "حتى الآن لم يعلن الاتحاد الأفريقى رسمياً عن اسم حكم لقاء الإياب، على الرغم من أن اليوم الخميس ولم يتبق على اللقاء سوى 24 ساعة فقط، رغم أن الأثيوبى بامالاك تسيما هو المقرر إدارته للمباراة".









وفاز الأهلي على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى للقاء الذى جمع الفريقين الأسبوع الماضى، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريفيا.

لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين





أكد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي المصري جاهزية فريقه للمواجهة الحاسمة مع الترجي التونسي غدًا الجمعة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.









ويحل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد ثماني مرات، ضيفًا على الترجي في استاد رادس بعدما فاز ذهابا 3-1 على استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الماضي.









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لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين













وقال كارتيرون إن الفريق يستعد بشكل قوي لمباراة الترجي مؤكدًا أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين عن “أهمية الأداء بكل تركيز خلال اللقاء بعد النجاح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ذهابًا”.









وأضاف في تصريحات نقلها موقع الأهلي على الإنترنت “مواجهة الجمعة المقبل لها حسابات فنية خاصة في ظل نتيجة مباراة الذهاب.









“لاعبو الفريق جاهزون للقاء من أجل تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز والعودة من تونس بكأس البطولة التي تمثل أهمية كبيرة للجميع”.









وتحدث كارتيرون عن الغيابات التي يعاني منها الفريق مؤكدًا أن أحمد فتحي تعرض للإصابة في لقاء الذهاب “ولكن الأهلي يملك البدائل الجاهزة دوما” خاصة في ظل وجود محمد هاني الذي يؤدي بكل قوة ويعد من العناصر التي تمثل مستقبل النادي.





لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين









كما رفض مدرب الأهلي التوقف كثيرًا على مسألة غياب المغربي وليد أزارو للإيقاف من قبل الاتحاد الأفريقي مؤكدًا أن لديه دومًا الحلول الفنية لتحقيق الهدف المطلوب والتتويج باللقب.









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ولن يخوض المهاجم المغربي أزارو المباراة بسبب الإيقاف بداعي تصرفه غير الرياضي بعدما أظهرت لقطات أنه مزق قميصه بنفسه بعد كرة مشتركة أسفرت عن احتساب ركلة الجزاء الثانية للأهلي.









وأشار المدرب الفرنسي، إلى أن الجهاز الفني حرص خلال الساعات الماضية على إعداد الفريق من الناحية النفسية وتحفيز جميع اللاعبين خاصة المجموعة التي تخوض مباراة النهائي لأول مرة.









وحذر كارتيرون مدافعي الفريق من خطورة مهاجمي الترجي وطالبهم بالتركيز الشديد خلال المباراة.









وحرص كارتيرون على عقد جلسة خاصة مع المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق قبل انطلاق التدريب الثاني على الملعب الفرعي لاستاد رادس.





لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين









وتعرض إسلام محارب لاعب الوسط لكدمة خفيفة في القدم خلال كرة مشتركة في التدريب قبل أن يفحص خالد محمود طبيب الفريق اللاعب الذي عاد بعد ذلك لاستكمال التدريب بشكل طبيعي.









*نسيان نتيجة الذهاب









في المقابل، طالب محمد يوسف المدرب المساعد للأهلي لاعبي فريقه بنسيان نتيجة مباراة الذهاب مؤكدًا ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعبين قبل لقاء الإياب.









وأضاف في تصريحات له في وقت سابق اليوم “لاعبو الأهلي لديهم القدرة على تخطي كافة الصعاب من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير وعدم التوقف عند معوقات الغيابات وغيرها في ظل إصرار الجميع على الفوز باللقب”.









وتابع يوسف “هناك حالة من التركيز الشديد يعيشها الجميع قبل المباراة. الجهاز الفني يتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر عن ضرورة التركيز في المباراة والتعامل بهدوء ونسيان نتيجة مباراة الذهاب والسعي بقوة لتحقيق هدفهم”.









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وأكد مصطفى كمال مدرب حراس مرمى الأهلي على جاهزية الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي لمباراة الترجي.









وأوضح كمال أن حراس الفريق على قدر المسؤولية ولديهم رغبة قوية في تقديم أفضل ما لديهم لمساعدة الأهلي في المنافسة على لقب البطولة وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين الجميع داخل معسكر الفريق قبل هذا اللقاء المهم.









وأضاف “هناك منافسة شديدة بين الحراس الثلاثة وهذا الأمر الذي يصب في مصلحة الفريق بما يملكه كل منهم من خبرات دولية ومشاركات عديدة” متمنيا أن يكون لأحدهم بصمة في الفوز بالبطولة الأفريقية للمرة التاسعة.





لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين









وفي الوقت الذي سيحاول فيه الأهلي حصد اللقب التاسع في تاريخه والأول منذ 2013، فإن الترجي يحلم بإحراز اللقب الثالث وانتزاع بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية في الإمارات الشهر المقبل.









موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة..









وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس الرياضية.









القنوات المجانية الناقلة للمباراة..









قناة beIN SPORTS MAX 7HD / France









قمر Astra 19.2°E









التردد 11856 V 29700 – HD









قناة ARENA SPORT 4 SD / Serbia









-قمر BulgariaSat 1.9°E –









التردد 12380 V 30000 – HD









قناة ARENA SPORT 2 HD / Croatia









-قمر Eutelsat 16°E









التردد – 11595 H 30000 – HD









قناة 5PLUS









-قمر Amos 4W









– التردد 10804 V 27500









.القنوات المفتوحة بدون شفرات









قناة ORTB TV HD (Benin)









-قمر Eutelsat 9°E









التردد – 11881 V 27500 -FTA









-قمر Al Yah 52.5°E









– التردد 12438 H 29900 -FTA









قناة RTB TV HD (Burkina Faso)









-القمر Eutelsat 9°E









التردد -11900 H 27500 -FTA









-قمر Al Yah 52.5°E









التردد – 12438 H 29900 -FTA









قناة CRTV HD (Cameroon)









-قمر Al Yah 52.5°E –









التردد 12438 H 29900 -FTA









قناة ORTM SD (Mali)









-قمر Eutelsat 7°E –









التردد 11221 H 27500 -FTA









-قمر Eutelsat 9°E –









التردد12034 V 27500 -FTA









-قمر Al Yah 52.5°E









التردد – 12438 H 29900 -FTA









قناة RTG 1 HD (Gabon)









قمر -Al Yah 52.5°E –









التردد 12438 H 29900 -FTA









قناة TVT Togo HD (Togo)









-قمر Eutelsat 9°E









التردد-11900 H 27500 -FTA









-قمر Al Yah 52.5°E –









التردد 12438 H 29900 -FTA









قناة RTI 1 HD (Cote Dèvoir)









-قمر Eutelsat 9°E –









التردد 11880 V 27500 -FTA









-قمر Al Yah 52.5°E









-التردد 12436 H 30000 -FTA









-قمر Badr 26°E –









التردد 11997 H 27500 -FTA/SD













لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين











