موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل فريق الأهلي مباراة من العيار الثقيل ضد الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، وتأتي تلك المباراة في إطار إياب دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب حيثُ سجل وليد سليمان هدفين وعمرو السولية هدف وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في نهائي دوري الأبطال على ملعب رادس الأولمبي، مساء الجمعة، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الأهلي اللقاء مفتقدًا مهاجمه المغربي وليد أزارو الذي تلقى عقوبة بالإيقاف بسبب تقطيع قميصه لخداع الحكم في لقاء الذهاب، ويحتاج الاحمر لعدم تلقي أهداف خلال الإياب لضمان التأهل.

ويمكن للأهلي أن يتأهل في حالة انتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف لصالحه أو جتى بالتعادل السلبي فالمهم ألا يتلقى مرمى الشناوي أهداف.

وستكون مباراة الأهلي مع الترجي في دوري الأبطال مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المشفرة بصوت الثنائي علي محمد علي وعصام الشوالي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي في دوري الأبطال عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.



