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بى إن سبورت مجانا يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:24 ص
بى إن سبورت مجانا يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي
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عيد طارق
 
بى إن سبورت مجانا يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي

تلقى الأهلي المصري ضربة موجعة، بسبب قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل لقائه فريق الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، إذ يسعى الأهلي إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة ورفعه إلى تسعة.

 

وقرر الاتحاد الإفريقي إيقاف مهاجمه الدولي المغربي وليد أزارو لمباراتين بسبب سلوكه في مباراة ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي في الإسكندرية.

 

وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-1 وشهدت أحداث شد وجذب واعتراضات كثيرة من لاعبي الترجي خاصة بعد احتساب الحكم الجزائري مهدي عبيد لركلتي جزاء للأهلي اقتنصهما أزارو، وأظهرت الكاميرات أن المهاجم المغربي تعمد تمزيق قميصه في ركلة الجزاء الثانية التي سجل منها وليد سليمان الهدف الثالث للفريق المصري.

 

بى إن سبورت مجانا يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي


وسيشكل غياب أزارو عن مباراة الإياب المقررة يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس في ضواحي العاصمة التونسية ضربة موجعة للنادي الأهلي.

 

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان له أن رئيس لجنة الانضباط رايموند هاك اتخذ عقوبات بحق نادي الأهلي ومهاجمه المغربي، وأوضح أنه بعد مشاهدة فيديو "اللاعب صاحب الرقم 9 وليد أزارو وطبقا للمادة 12 من القانون التأديبي قرر رئيس المجلس التأديبي إيقاف أزارو لمباراتين أولهما إياب الدور النهائي ضد الترجي، والثانية في مباراته المقبلة في المسابقات القارية".

 

وتابع أنه قرر فرض غرامة قدرها 20 ألف دولار على النادي الأهلي بالإضافة إلى استدعاء مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون للمثول أمام لجنة الانضباط للاستماع إليه بخصوص اتهاماته بسلوك غير رياضي.

 

وكان كارتيرون أكد أنه تم الاعتداء عليه من أحد لاعبي الترجي بعد المباراة.


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