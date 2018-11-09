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أعلن
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن القنوات التي يتذيع مباراة الأهلي والترجي،
ضمن منافسات عودة نهائي دوري أبطال أفريقيا
والتي ستقام على ملعب رادس بالعاصمة التونسية.
وأوضح
«كاف» إلى أن هناك 27 قناة ستنقل المباراة بينهم 9 قنوات مفتوحة على عدة أقمار
صناعية غير النايل سات.
وجاءت
القنوات التسعة المفتوحة التي ستنقل الحدث على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة
الأفريقية المفتوحة على قمر ياه سات و ترددات 10977 أفقي، 12604 أفقي، 10804 أفقي،
12521 أفقي على قمر يوتلسات 16 وهي على النحو التالي:
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قناة ORTB
من بنين.
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قناة RTB
من بوركينا فاسو.
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قناة CRTV
من الكاميرون.
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قناة RTI
من كوت ديفوار.
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قناة TGB
من غينيا الإستوائية.
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قناة ORTM
من مالي.
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قناة RTNC
من جمهورية الكونغو.
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قناة RTS
من السنغال.
– قناة TVT تيلي ساحل من توجو.
يلا شوت HD يلا كورة اون لاين |مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر | بث نهائي دوري ابطال افريقيا | شاهد مباراة الاهلي الآن