 يلا شوت HD يلا كورة اون لاين |مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر | بث نهائي دوري ابطال افريقيا | شاهد مباراة الاهلي الآن

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن القنوات التي يتذيع مباراة الأهلي والترجي، ضمن منافسات عودة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب رادس بالعاصمة التونسية.

وأوضح «كاف» إلى أن هناك 27 قناة ستنقل المباراة بينهم 9 قنوات مفتوحة على عدة أقمار صناعية غير النايل سات.

وجاءت القنوات التسعة المفتوحة التي ستنقل الحدث على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الأفريقية المفتوحة على قمر ياه سات و ترددات 10977 أفقي، 12604 أفقي، 10804 أفقي، 12521 أفقي على قمر يوتلسات 16 وهي على النحو التالي:

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– قناة ORTB من بنين.

– قناة RTB من بوركينا فاسو.

– قناة CRTV من الكاميرون.

– قناة RTI من كوت ديفوار.

– قناة TGB من غينيا الإستوائية.

– قناة ORTM من مالي.

– قناة RTNC من جمهورية الكونغو.

– قناة RTS من السنغال.