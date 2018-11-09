رئيس نادي الهلال يتوعد النصر

احتفل رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير محمد بن فيصل، بفوز فريقه العريض على الاتفاق برباعية مع جماهيره، مُحفزاً جمهور الهلال على الحضور في الديربي ضد النصر الذي سُيقام في 8 ديسمبر .

ومن المقرر أن يخوض الهلال مبارياته القادمة خارج أرضه ضد كل من الوحدة والفيصلي.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من فوزه بجميع مبارياته .