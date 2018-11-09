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رئيس نادي الهلال يتوعد النصر

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:09 ص
رئيس نادي الهلال يتوعد النصر
الهلال السعودي
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عمر عبد العزيز
 

احتفل رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير محمد بن فيصل، بفوز فريقه العريض على الاتفاق برباعية مع جماهيره، مُحفزاً جمهور الهلال على الحضور في الديربي ضد النصر الذي سُيقام في 8 ديسمبر .

 

ومن المقرر أن يخوض الهلال مبارياته القادمة خارج أرضه ضد كل من الوحدة والفيصلي.

 

ويتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من فوزه بجميع مبارياته .

 

المزيد عن: رياضة رئيس الهلال توعد النصر الدوري السعودي اخبار الرياضة
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