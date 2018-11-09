جريمة حوثية داخل مشفى بمدينة الحديدة (فيديو)









تحولت مستشفى 22 مايو الأهلي في الحديدة، إلى ثكنة عسكرية، حيث نصبت ميليشات الحوثي أسلحة ثقيلة فيها، وذلك وسط منطقة تعج بالمدنيين.وقامت الميليشيات الموالية لإيران، بحسب منصة مداد نيوز، باقتحام المكان واحتجزت الطواقم الطبية لاستخدامهم كدروع بشرية، كما شرعت المليشيات الحوثية في نصب مدافع الهاون فوق سطح المستشفى، بالإضافة إلى بعض الغرف العلوية.وناشدت الطواقم الطبية، من بينهم هنود وباكستانيين، المنظمات الدولية لإنقاذهم وإخراجهم من المستشفى، فيما اقتحمت الميليشيات عددا كبيرا من المنازل في حي 7 يوليو، وقامت بإطلاق النار منها، فيما احتجزت السكان دروعا بشرية، وسط حالة هلع وخوف بين المدنيين.