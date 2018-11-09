يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

أقيم الاجتماع الفني التنظيمي لمباراة الترجي التونسي والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتم الاتفاق على الأمور الخاص بمواجهة الجمعة على استاد رادس.

وحضر الاجتماع من الأهلي محمد مرجان منسق المباراة ومحمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز نائب المدير الإداري للاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية الخاصة باللقاء.

وتم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي اللون الأزرق بالكامل على أن يرتدي حارس المرمى اللون السماوي فيما يرتدي فريق الترجي قميصه المعتاد باللونين الأسود والاصفر وشورت اسود ويرتدي حارسه اللون الأبيض بالكامل.

وتم التأكيد على ضرورة تواجد الفريقين في غرف الملابس قبل ساعة ونصف كاملة من بداية المباراة مع تحديد مواعيد النزول لأرض الملعب لإجراء عملية الإحماء.

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الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يسافر صباح غدا الى العاصمة التونسية تونس لحضور نهائي أفريقيا لقاء العودة بين الاهلي والترحجي التونسي والاهلي .

كما علمنا أن دكتور اشرف صبحي تواصل منذ لقاء برج العرب مع وزيرة الشباب والرياضة التونسية ماجدولين الشارنى، خلال حضورها منتدي شباب العالم حرصاً على تهدئة الاوضاع واسقر الوزيران على أن كرة القدم هى أهم عناصصر قوة العرب الناعمة ، وبالتالي يجب أن تحرج كل اللقاءا العربية العربية بصورة تعكس للعالم أننا دول لا تفرقنا نتائج رياضية .

أيضاً ظل دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، على اتصال دائم بكل الأطراف سواء الوزيرة التونسية والسفير المصرى بتونس نبيل الحبشى ، وكذلك سفير تونس بمصر ، لبحث سبل خروج المباراة بشكل يليق بفريقين عربيين على قمة الكرة الأفريقية .. موضحاً لهم أن هذا هو الأهم ، ما من يرفع الكأس فتلك هي كرة القدم.

كما أكد دكتور أشرف صبحى خلال اتصالاته اليومية على أن الكأس الأفريقية ستكون عربية فى النهاية، وهو شرف لمصر وتونس .. كأهم زعماء للكرة بالقارة السمراء ، التي تسعى لتحول إلى العالمية يراه الوزير يجب أن يبدأ من الدول العربية صاحبة التاريخ كمصر وتونس ، كما أشار الوزير المصرى لأن القيادة السياسية ، انطلقت نحو قارتنا السمراء للتواصل ودعم كل أواصل الأخوه ، وهو ما يسعي مجلس الوزارء لتنفيذه فى كل مناحى العمل داخل دولاب الحكومة.. وانطلاقاً من هذه الرؤية تابع الجميع اتصالات ولقاءات دكتوبر اشرف صبحى صوب القارة ولقاءاته المتعددة مع نظرائه فى القارة .

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في ذانت السياق ، فأن دكتور أشرف صبحي حرص على أنهاء الكثير من جدول اعماله كأن أخرها صباح اليوم بتوقيع بروتوكول مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكولوجيا والنقل البحري للاعداد العلمي للاوليمبياد طوكيو 2020 والدعم الفني والتكنولوجيا لمواكبة العالمية ، لكن الوزير كان دائم التعرف على أحوال بعثة الأهلى يوميا عبر السفارة المصرية والسفير نبيل الحبشي وكذا عبر التواصل مع نظيره التونسي الوزيرة ماجدولين الشارنى ولعل هذا ما أجل سفر الوزير ليوم المباراة .