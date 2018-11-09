الهلال الإماراتي يقدم الدفعة الاولى من الدقيق والزيت لدعم الافران والمخابز بساحل حضرموت

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏قدمت هيئة الهلال الاحمر الإماراتيالهلال الإماراتي يقدم الدفعة الاولى من الدقيق والزيت لدعم الافران والمخابز بساحل حضرموت، الدفعة الاولى من الدقيق والزيت لدعم الافران والمخابز بساحل حضرموت لبيع العيش والروتي بالسعر المدعوم.





ويأتي ذلك في إطار المشاريع التنموية والخدمية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني الشقيق، وبما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين، ويعزز من قدراتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.





وخلال عمليه التسليم التي حضرها الاستاذ زكي كرامة سليم ممثل عن السلطه المحليه بمحافظة حضرموت، قدمت كدفعه اولى عدد ١١٢ كيس دقيق سعة ٤٥ كيلو وعدد ( ٢٣٥ ) من الزيت سعة ٢٠ لتر .





وعبر المسؤولين بالمديرية عن سعادتهم بهذا المشروع الذي يسهم كثيرا في التخفيف من معاناة المواطنين ووجهوا شكرهم وامتنانهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودولة الإمارات العربيه المتحدة التي لا تألو جهدا في تقديم الدعم لابناء المحافضة.. موضحين بأن المشروع جاء في مكانه وزمانه المناسبين، خاصة في ظل تفاقم الحاجة الماسة والظروف الاقتصادية التي يشهدها سكان حضرموت.