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وكيل "الموازنة" بالبرلمان: جهات كثيرة في الدولة تتجاوز الحد الأقصى للأجور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:36 ص
وكيل الموازنة بالبرلمان: جهات كثيرة في الدولة تتجاوز الحد الأقصى للأجور
ياسر عمر
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كساب أحمد
 
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الموازنة بمجلس النواب، إنه لا توجد أي جهة حكومية معفاة من الحد الأقصى للأجور الذي يبلغ 42 ألف جنيه، ورغم ذلك هناك جهات كثيرة تتجاوز هذا الحد.

وأضاف وكيل لجنة الموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc"، مساء الخميس، أن البنوك لا ينطبق عليها الحد الأقصى للأجور حتى لا تهرب الخبرات العاملة فيها إلى الخارج وفقًا لحكم صادر من المحكمة.

وأشار إلى أن الشركات المملوكة للدولة ينطبق عليها الحد الأقصى للأجور، لافتَا إلى أن بعض الأشخاص تم انتدابهم للعمل في أكثر من مكان، دون إبلاغ الجهة الأصلية، وبالتالي حصولهم على مبلغ أكثر من الحد الأقصى.
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