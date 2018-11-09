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خبير اقتصادي يكشف فوائد خفض الفائدة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:12 ص
خبير اقتصادي يكشف فوائد خفض الفائدة
هاني توفيق
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هدى عبدالرازق
 
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تضخم الأسعار الذي تعرضت له مصر نتيجة ارتفاع التكلفة، وليس ارتفاع الطلب، مضيفا أن المواطنين لم يشعروا بفائدة التعويم لوضعهم أموالهم في البنوك حتى يحصلوا على فائدة تصل إلى 20%.

وأشار "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "أنا المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أنه لابد من تخفيض سعر الفائدة، حتى لا يحدث تحجيم للاستثمار، ونشعر بالآثار الإيجابية للتعويم، متوقعًا أن قيمة سعر الفائدة ستظل ثابتة فترة من الزمن.

ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة يستهدف سحب السيولة من السوق لتهدئة الطلب الذي قد يؤدي إلى رفع الأسعار.


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