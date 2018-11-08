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وفاة شرطي ليبي بعد انفجار عبوة ناسفة في درنة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:04 م
وفاة شرطي ليبي بعد انفجار عبوة ناسفة في درنة
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وكالات
 
توفي شرطي من إدارة البحث الجنائي متأثراً بجراحه بعد انفجار عبوة ناسفة في مدينة درنة شرقي ليبيا.



وقالت مصادر طبية ومحلية متطابقة في درنة في تصريحات لـ "بوابة الوسط" أمس الخميس، إن "الشرطي أصيب أثناء تفكيك عبوة ناسفة قرب عمارات سكنية في المدينة".



ويذكر أن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب الليبي المنتخب قائداً عاماً للجيش، تخوض آخر معاركها بمنطقة المدينة القديمة وسط درنة، ضد التنظيمات الإرهابية التي تتحصن بالمنطقة.



وتشهد المدينة اشتباكات، رغم إعلان المشير حفتر في يونيو الماضي تطهير المدينة من التنظيمات الإرهابية، من بينها جماعة مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها.
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