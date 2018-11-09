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زي النهاردة بتاريخ 09 - 11 - 2018

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 09 - 11 - 2018
حدث في مثل هذا اليوم
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*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ  09 - 11 - 2018

** أحداث

* 1602 - افتتاح مكتبة بودلي في جامعة أوكسفورد للعامة.

* 1620 - معركة الجبل الأبيض قرب براغ تنتهي بانتصار كاثوليكي في ظرف ساعتين.

* 1799 - نابليون بونابرت يسطو على الثورة الفرنسية وينصب نفسه في منصب القنصل الأول، وهو بمركز حاكم فرنسا.

* 1821 - بدء الدراسة في أول كلية متخصصة للصيدلة وهي «كلية فيلاديلفيا للصيدلة» في الولايات المتحدة.

* 1918 - قيصر ألمانيا فيلهلم الثاني يتنازل عن الحكم بعد هزيمة بلاده في الحرب العالمية الأولى، وتحول ألمانيا إلى جمهورية.

* 1935 - القوات اليابانية تستولي على مدينة شانغهاي أهم موانئ الصين والمركز الاقتصادي الرئيسي لها.

* 1953 - الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود يتولى حكم المملكة العربية السعودية بعد وفاة والده الملك عبد العزيز آل سعود.

* 1953 - الإعلان عن استقلال كمبوديا والتي كانت تحت الحماية الفرنسية منذ 1863.

* 1961 - نيل آرمسترونغ يقوم بتسجيل رقم قياسي في السرعة وذلك عند طيرانه بطائرة «X-15» بسرعة 6,587 كم/سا.

* 1964 - الكويت تشكل مجلس الدفاع الأعلى وتضعه تحت رئاسة رئيس الوزراء.

* 1979 - أجهزة الكمبيوتر في "فورت ريتشي" بماريلاند تكشف عن ضربة نووية سوفييتية، لكن بعد مراجعة البيانات من الأقمار الصناعية والتحقق من الرادارات تم إلغاء حالة التأهب.

* 1985 - السوفييتي غاري كاسباروف يصبح أصغر بطل في العالم للشطرنج بفوزه على أناطولي كاربوف.

* 1989 - بدأ هدم جدار برلين.

* 2003 - هجوم إرهابي في الرياض يوقع 17 ضحية.

* 2004 - الإعلان عن أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعاني من نزيف في الدماغ، والقيادة الفلسطينية تتحدث عن مكان دفنه في حال وفاته.

* 2004 - نشر متصفح "موزيلا فيرفكس 1.0" الذي أصبح أكبر منافس لمايكروسوفت إنترنت إكسبلورر.

* 2005 - تفجيرات إرهابية تهز فنادق في العاصمة الأردنية عمّان.

* 2005 - إطلاق فينوس إكسبريس لاستكشاف كوكب الزهرة.

* 2009 - رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الدين الحريري يعلن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة المؤلفة من ثلاثين وزيرًا وذلك بعد خلافات ومفاوضات شاقة استمرت أشهر بين الأكثرية النيابية والمعارضة.

* 2011 - استقالة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بسبب الأزمة المالية المستفحلة والتي كان يخشى أن تؤدي إلى إفلاس البلاد وذلك بهدف تشكيل حكومة توافق سياسي.

* 2012 - الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري تنتخب جورج صبرا رئيسا للمجلس خلفا لعبد الباسط سيدا.

* 2015 - شرطي أردني يُطلق النّار على مُتدربين في مركز تدريب للشُرطة الأُردُنيَّة ويقتل 6 أشخاص، بينهم أمريكيان.

* 2016 - فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية وذلك بعد فوزه بنسبة 51.3% من أصوات المجمع الانتخابي، ضد غريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

* 2016 - وفاة 7 أشخاص وإصابة 58 آخرين إثر حادث انحراف ترام كرويدون قُرب العاصمة لندن.


** مواليد

* 1818 - أيفان تورغينيف، أديب روسي.

* 1841 - الملك إدوارد السابع، ملك المملكة المتحدة.

* 1877 - محمد إقبال، شاعر باكستاني.

* 1884 - هرمان رورشاخ طبيب نفسي سويسري وعالم في المقاييس النفسية.

* 1897 - رونالد نوريش، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.

* 1910 - أبو السعود الإبياري، مؤلف مصري.

* 1918 - سبيرو أغنيو، سياسي أمريكي

* 1929 - ايمري كيرتيس، روائي هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2002.

* 1933 - حمدي أحمد، ممثل مصري.

* 1936 - بوب غراهام، سياسي أمريكي.

* 1944 - هربرت فيمر، لاعب كرة قدم ألماني.

* 1948 - لويس فيليب سكولاري، مدرب كرة قدم برازيلي.

* 1960 - أندرياس بريمه، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

* 1971 - إياد نصار، ممثل أردني.

* 1972 - إيريك دين، ممثل أمريكي.

* 1973 - زيسيس فريزاس، لاعب كرة قدم يوناني.

* 1974 - أليساندرو دل بييرو، لاعب كرة قدم إيطالي.

* 1974 - جوفانا ميدزوجورنو، ممثلة إيطالية.

* 1980 - جايمس هاربر، لاعب كرة قدم إنجليزي.

* 1984 - دلتا جودرم، مغنية أسترالية.

* 1985 - باكاري سوماري، لاعب كرة قدم من مالي.


** وفيات

* 1778 - جوفاني باتيستا بيرانيزي، معماري إيطالي.

* 1923 - كاظم السبتي، فقيه مسلم وشاعر وخطيب عراقي.

* 1937 - رامزي ماكدونالد، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

* 1940 - نيفيل تشامبرلين، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

* 1952 - حاييم فايتسمان، رئيس إسرائيل.

* 1953 - الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.

* 1968 - حسن حسني عبد الوهاب أديب ولغوي ومؤرخ تونسي.

* 1970 - شارل ديغول، رئيس فرنسا.

* 2001 - حسين الصالح، ممثل ومخرج كويتي.

* 2001 - جيوفاني ليوني، رئيس إيطاليا السادس.

* 2004 - إيملين هيوز، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

* 2005 - ك. ر. نارايانان، رئيس الهند.

* 2011 - منصور المنصور، ممثل ومخرج كويتي.

* 2012 - جابر قميحة، شاعر وأديب مصري.

* 2014 - صالح سحلول، شاعر وأديب يمني.


** أعياد ومناسبات

* عيد الاستقلال في كمبوديا.

* يوم العلامة إقبال في باكستان.

* يوم المخترعين في أوروبا.
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