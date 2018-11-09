زي النهاردة بتاريخ 09 - 11 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 09 - 11 - 2018

** أحداث





* 1602 - افتتاح مكتبة بودلي في جامعة أوكسفورد للعامة.





* 1620 - معركة الجبل الأبيض قرب براغ تنتهي بانتصار كاثوليكي في ظرف ساعتين.





* 1799 - نابليون بونابرت يسطو على الثورة الفرنسية وينصب نفسه في منصب القنصل الأول، وهو بمركز حاكم فرنسا.





* 1821 - بدء الدراسة في أول كلية متخصصة للصيدلة وهي «كلية فيلاديلفيا للصيدلة» في الولايات المتحدة.





* 1918 - قيصر ألمانيا فيلهلم الثاني يتنازل عن الحكم بعد هزيمة بلاده في الحرب العالمية الأولى، وتحول ألمانيا إلى جمهورية.





* 1935 - القوات اليابانية تستولي على مدينة شانغهاي أهم موانئ الصين والمركز الاقتصادي الرئيسي لها.





* 1953 - الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود يتولى حكم المملكة العربية السعودية بعد وفاة والده الملك عبد العزيز آل سعود.





* 1953 - الإعلان عن استقلال كمبوديا والتي كانت تحت الحماية الفرنسية منذ 1863.





* 1961 - نيل آرمسترونغ يقوم بتسجيل رقم قياسي في السرعة وذلك عند طيرانه بطائرة «X-15» بسرعة 6,587 كم/سا.





* 1964 - الكويت تشكل مجلس الدفاع الأعلى وتضعه تحت رئاسة رئيس الوزراء.





* 1979 - أجهزة الكمبيوتر في "فورت ريتشي" بماريلاند تكشف عن ضربة نووية سوفييتية، لكن بعد مراجعة البيانات من الأقمار الصناعية والتحقق من الرادارات تم إلغاء حالة التأهب.





* 1985 - السوفييتي غاري كاسباروف يصبح أصغر بطل في العالم للشطرنج بفوزه على أناطولي كاربوف.





* 1989 - بدأ هدم جدار برلين.





* 2003 - هجوم إرهابي في الرياض يوقع 17 ضحية.





* 2004 - الإعلان عن أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعاني من نزيف في الدماغ، والقيادة الفلسطينية تتحدث عن مكان دفنه في حال وفاته.





* 2004 - نشر متصفح "موزيلا فيرفكس 1.0" الذي أصبح أكبر منافس لمايكروسوفت إنترنت إكسبلورر.





* 2005 - تفجيرات إرهابية تهز فنادق في العاصمة الأردنية عمّان.





* 2005 - إطلاق فينوس إكسبريس لاستكشاف كوكب الزهرة.





* 2009 - رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الدين الحريري يعلن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة المؤلفة من ثلاثين وزيرًا وذلك بعد خلافات ومفاوضات شاقة استمرت أشهر بين الأكثرية النيابية والمعارضة.





* 2011 - استقالة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بسبب الأزمة المالية المستفحلة والتي كان يخشى أن تؤدي إلى إفلاس البلاد وذلك بهدف تشكيل حكومة توافق سياسي.





* 2012 - الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري تنتخب جورج صبرا رئيسا للمجلس خلفا لعبد الباسط سيدا.





* 2015 - شرطي أردني يُطلق النّار على مُتدربين في مركز تدريب للشُرطة الأُردُنيَّة ويقتل 6 أشخاص، بينهم أمريكيان.





* 2016 - فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية وذلك بعد فوزه بنسبة 51.3% من أصوات المجمع الانتخابي، ضد غريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون.





* 2016 - وفاة 7 أشخاص وإصابة 58 آخرين إثر حادث انحراف ترام كرويدون قُرب العاصمة لندن.









** مواليد





* 1818 - أيفان تورغينيف، أديب روسي.





* 1841 - الملك إدوارد السابع، ملك المملكة المتحدة.





* 1877 - محمد إقبال، شاعر باكستاني.





* 1884 - هرمان رورشاخ طبيب نفسي سويسري وعالم في المقاييس النفسية.





* 1897 - رونالد نوريش، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.





* 1910 - أبو السعود الإبياري، مؤلف مصري.





* 1918 - سبيرو أغنيو، سياسي أمريكي





* 1929 - ايمري كيرتيس، روائي هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2002.





* 1933 - حمدي أحمد، ممثل مصري.





* 1936 - بوب غراهام، سياسي أمريكي.





* 1944 - هربرت فيمر، لاعب كرة قدم ألماني.





* 1948 - لويس فيليب سكولاري، مدرب كرة قدم برازيلي.





* 1960 - أندرياس بريمه، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.





* 1971 - إياد نصار، ممثل أردني.





* 1972 - إيريك دين، ممثل أمريكي.





* 1973 - زيسيس فريزاس، لاعب كرة قدم يوناني.





* 1974 - أليساندرو دل بييرو، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1974 - جوفانا ميدزوجورنو، ممثلة إيطالية.





* 1980 - جايمس هاربر، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1984 - دلتا جودرم، مغنية أسترالية.





* 1985 - باكاري سوماري، لاعب كرة قدم من مالي.









** وفيات





* 1778 - جوفاني باتيستا بيرانيزي، معماري إيطالي.





* 1923 - كاظم السبتي، فقيه مسلم وشاعر وخطيب عراقي.





* 1937 - رامزي ماكدونالد، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





* 1940 - نيفيل تشامبرلين، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





* 1952 - حاييم فايتسمان، رئيس إسرائيل.





* 1953 - الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.





* 1968 - حسن حسني عبد الوهاب أديب ولغوي ومؤرخ تونسي.





* 1970 - شارل ديغول، رئيس فرنسا.





* 2001 - حسين الصالح، ممثل ومخرج كويتي.





* 2001 - جيوفاني ليوني، رئيس إيطاليا السادس.





* 2004 - إيملين هيوز، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





* 2005 - ك. ر. نارايانان، رئيس الهند.





* 2011 - منصور المنصور، ممثل ومخرج كويتي.





* 2012 - جابر قميحة، شاعر وأديب مصري.





* 2014 - صالح سحلول، شاعر وأديب يمني.









** أعياد ومناسبات





* عيد الاستقلال في كمبوديا.





* يوم العلامة إقبال في باكستان.



