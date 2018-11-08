 كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الان| نهائى دوري ابطال إفريقيا اليوم مباشر | الآن Al Ahly

انطلقت صباح اليوم الخميس، بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه، بالعاصمة التونسية، عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة الترجي التونسي والأهلي المصري، على إستاد رادس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت إدارة الترجي الرياضي أعلنت في بيان أصدرته مساء أمس، أن عملية بيع التذاكر ستنطلق بداية من الساعة الثامنة صباحا، وتتواصل إلى الخامسة مساء.

لكن تم غلق الشبابيك بعد ساعتين فقط، لنفاد التذاكر التي تم طرحها، ولم يعلن عن العدد الرسمي للتذاكر التي بيعت حتى الآن.





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ورغم غلق الشبابيك، بقى مشجعو الترجي بالالآف في محيط ملعب المنزه، وحتى مع وصول التعزيزات الأمنية، فإن الجماهير التي لم تحصل على تذاكر، رفضت المغادرة على أمل إعادة فتح الشبابيك.

وتواجد مراسل بمحيط ملعب المنزة، وتحدث مع بعض الجماهير الغاضبة، التي أكدت أنها لم تستوعب إلى الآن نفاد التذاكر في وقت قياسي.

وعبرت الجماهير عن استيائها الكبير لعدم تمكنها من اقتناء التذاكر، وهم الذين جاؤوا إلى المنزه منذ الساعات الأولى من فجر اليوم.

وبدأ بيع التذاكر في السوق السوداء، بمحيط ملعب المنزه.

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من جهة أخرى، أصدرت إدارة الترجي، بيانا جديدا، أشارت فيه إلى أنه بإمكان أصحاب الاشتراكات الدخول إلى الملعب، دون الحاجة إلى اقتناء تذاكر.

يذكر أن الداخلية التونسية عبرت عن استعدادها لتأمين ملعب رادس في مباراة الغد، بالعدد الأقصى لطاقة الاستيعاب.