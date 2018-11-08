ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الان| نهائى دوري ابطال إفريقيا اليوم مباشر | الآن Al Ahly

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:01 م
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الان| نهائى دوري ابطال إفريقيا اليوم مباشر | الآن Al Ahly
طباعة
عيد طارق
 
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الان| نهائى دوري ابطال إفريقيا اليوم مباشر | الآن Al Ahly

انطلقت صباح اليوم الخميس، بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه، بالعاصمة التونسية، عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة الترجي التونسي والأهلي المصري، على إستاد رادس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وكانت إدارة الترجي الرياضي أعلنت في بيان أصدرته مساء أمس، أن عملية بيع التذاكر ستنطلق بداية من الساعة الثامنة صباحا، وتتواصل إلى الخامسة مساء.

 

لكن تم غلق الشبابيك بعد ساعتين فقط، لنفاد التذاكر التي تم طرحها، ولم يعلن عن العدد الرسمي للتذاكر التي بيعت حتى الآن.


 كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الان| نهائى دوري ابطال إفريقيا اليوم مباشر | الآن Al Ahly


ورغم غلق الشبابيك، بقى مشجعو الترجي بالالآف في محيط ملعب المنزه، وحتى مع وصول التعزيزات الأمنية، فإن الجماهير التي لم تحصل على تذاكر، رفضت المغادرة على أمل إعادة فتح الشبابيك.

 

وتواجد مراسل  بمحيط ملعب المنزة، وتحدث مع بعض الجماهير الغاضبة، التي أكدت أنها لم تستوعب إلى الآن نفاد التذاكر في وقت قياسي.

 

وعبرت الجماهير عن استيائها الكبير لعدم تمكنها من اقتناء التذاكر، وهم الذين جاؤوا إلى المنزه منذ الساعات الأولى من فجر اليوم.

 

وبدأ بيع التذاكر في السوق السوداء، بمحيط ملعب المنزه.

 كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الان| نهائى دوري ابطال إفريقيا اليوم مباشر | الآن Al Ahly

من جهة أخرى، أصدرت إدارة الترجي، بيانا جديدا، أشارت فيه إلى أنه بإمكان أصحاب الاشتراكات الدخول إلى الملعب، دون الحاجة إلى اقتناء تذاكر.

 

يذكر أن الداخلية التونسية عبرت عن استعدادها لتأمين ملعب رادس في مباراة الغد، بالعدد الأقصى لطاقة الاستيعاب.

المزيد عن: مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراة الاهلي والترجي مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والترجي على كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
1
x
19:00
0
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
0
x
19:55
1
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
1
x
19:55
0
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
0
x
22:00
0
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
1
x
22:00
0
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
3
x
22:00
0
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
0
x
21:00
0
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
2
x
16:45
2
الفتح
الفيصلي
0
x
16:50
0
الشباب
أحد
3
x
17:15
3
الحزم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 11:10:01 PM