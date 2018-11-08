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واشنطن: منفذ إطلاق النار بكاليفورنيا جندي سابق بالبحرية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:54 م
واشنطن: منفذ إطلاق النار بكاليفورنيا جندي سابق بالبحرية
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وكالات
 

أعلن مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس أنه تم تحديد هوية المسلح المشتبه به في حادث إطلاق النارالجماعي

 داخل مطعم وحانة "بوردرلاين" المكتظة في بكاليفورنيا، وأنه جندي سابق من مشاة البحرية، يبلغ من العمر

 28 عاما.

وقال مسؤولون إنه عثر على المشتبه به ايان ديفيد لونج ميتا داخل الحانة، بعدما قتل 12 شخصا، بينهم

 ضابط شرطة، بالرصاص وهم يرقصون.

وقال جيف دين، رئيس شرطة مقاطعة فينتورا، إن فريق التدخل وقت الأزمات زار لونج في أبريل الماضي

 في منزله عقب نوبة هياج كانت أصابته. وقام أخصائيو الصحة العقلية بتقييم حالته، وقرروا عدم حاجته

 إلى مزيد من الملاحظة.

وقال دين إن لونج ربما كان يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة.

وتعتزم السلطات تفتيش منزل لونج في نيوبري بارك بولاية كاليفورنيا، وفقا لتقارير إخبارية.

ولم يتم تحديد الدافع وراء الجريمة، لكن المحققين يعتقدون أن الهجوم كان مقررا سلفا، وفقا لما ذكرته

 شبكة "سي بي إس" التليفزيونية المحلية.

ووفقا لتقارير إخبارية، أصدر سلاح مشاة البحرية بيانا يعرب فيه عن التعازي للضحايا وعائلاتهم.

وقال البيان إن لونج خدم في وحدة 2008-13، بما في ذلك خدمة نشطة في أفغانستان خلالي عامي

 2010 و2011.

وذكرت السلطات أن إطلاق النار وقع في "بوردرلاين بار آند جريل" ببلدة "ثاوزند أواكس"، حيث كان

 المئات يتراقصون على وقع الموسيقى، وذلك بعد الساعة 11 مساء (00ر7 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس).

وأصيب في الحادث أكثر من عشرة أشخاص.

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