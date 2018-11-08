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ستكون مباراة الغد بين فريق الأهلي والترجي التونسي في مباراة العودة بنهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤمنة بأكثر من 16 ألف رجل أمن، كما تتواجد سيارات الشرطة أمام مقر إقامة الأهلي بتونس طوال الوقت، وكذلك خلال تحرك البعثة بشكل مُستمر لملاعب التدريب، حيث تدرب الأهلي مرتين حتى الآن، وتستغرق المسافة من مقر إقامة الأهلي لملعب رادس 75 دقيقة.





شاهد القمة الإفريقية لايف | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم HD | شاهد Al Ahly بث مباشر | كورة لايف اونلاين | يلا شوت





في مواجهة نارية يلتقي فريقي الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة 9 نوفمبر، على ملعب رادس في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور النهائي لبطولة دوري ابطال إفريقيا 2018.





شاهد القمة الإفريقية لايف | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم HD | شاهد Al Ahly بث مباشر | كورة لايف اونلاين | يلا شوت





مقدمة عن اللقاء:

نجح الأهلي في الفوز بمباراة الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، ليقطع شوطا كبيرا في الفوز باللقب، ويقترب من العودة للعب في مونديال الأندية بعد غياب 5 سنوات.





شاهد القمة الإفريقية لايف | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم HD | شاهد Al Ahly بث مباشر | كورة لايف اونلاين | يلا شوت





على الجانب الأخر أصبح الترجي التونسي مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على حظوظه في الفوز بالأميرة السمراء.





شاهد القمة الإفريقية لايف | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم HD | شاهد Al Ahly بث مباشر | كورة لايف اونلاين | يلا شوت





ويغيب عن مباراة اليوم الثلاثي المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي وثنائي الترجي فرانك كوم والذوادي بسبب الإيقاف.





شاهد القمة الإفريقية لايف | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم HD | شاهد Al Ahly بث مباشر | كورة لايف اونلاين | يلا شوت





ويشارك الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا هذا العام في منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات ديسمبر المقبل.





شاهد القمة الإفريقية لايف | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم HD | شاهد Al Ahly بث مباشر | كورة لايف اونلاين | يلا شوت





تاريخ المواجهات:

وسبق وأن تواجه الفريقان 15 مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي خلالها في ست مباريات (بما في ذلك ثلاث مرات في تونس)، وفاز الترجي في ثلاث مباريات، في حين فرض التعادل نفسه في ست مواجهات.





شاهد القمة الإفريقية لايف | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم HD | شاهد Al Ahly بث مباشر | كورة لايف اونلاين | يلا شوت





التاسعة يا أهلي :

في حالة تتويج الأهلي باللقب المرتقب سيكون هذا اللقب هو التاسع في تاريخ القلعة الحمراء، حيث سبقه 8 ألقاب جاءت في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013









أرقام قياسية بالجملة:

مع اقتراب الأهلي من الفوز باللقب، هناك العديد من الأرقام القياسية التي تطارد الأهلي، حي سيصبح حسام عاشور ثالث لاعب في التاريخ يفوز بلقب دوري الأبطال في العالم بعد وائل جمعة نجم الاهلي السابق ولاعب ريال مدريد في الستينيات بينتو،وأيضا سيعادل كارتيرون رقم الثنائي محمود الجوهري وفولترون بالفوز بلقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.









موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





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