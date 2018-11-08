رابطة رابيد النمساوي تجهز لاستعادة ذكرى مباراتهم الأسطورية أمام ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن رابطة نادي "رابيد فيينا" النمساوي في فياريال، رحبت بإستعادة الذكريات الجميلة لهم في المباراة الأسطورية عام 1956 ضد ريال مدريد في دور ال16 من كأس أوروبا.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فسوف يتم رفع علم كبير من قصاصة صحفية يرافقها لافتة كُتب عليها: "سنجعلك تلدغ من الغبار (تشعر بالفشل) مثل ريال مدريد".





وشهدت مباراة الملكي ورابيد 3 أهداف من إرنست هابيل لاعب رابيد فيينا في الشوط الأول من مباراة الإياب، بعد فوز ريال مدريد بالذهاب 2-4 في البيرنابيو، لكن دي ستيفانو سجل هدفاً لإنقاذ ريال مدريد للعب مباراة فاصلة التي فاز بها ريال مدريد 0-2 بهدفي (خوسيتو وكوبا) ليكمل مشواره للفوز بالبطولة الثانية.



