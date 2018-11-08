بسنت نورالدين مفاجأة كليب فرقة "ابن عربي" الجديد

تنشغل فرقة "ابن عربي" المغربية حاليًا في وضع اللمسات الأخيرة على أجدد أغانيها المصورة، والتى قامت بتصويرها بشكل جديد من نوعه مع المرشدة السياحية ومذيعة السوشيال ميديا بسنت نور الدين، والمقرر ظهورها للنور خلال أيام.

قامت "ابن عربي" بتصوير كليب الأغنية خلال تواجدها فى مصر أثناء جولتها الغنائية نهاية أكتوبر الماضى، بعد غياب ثلاث سنوات عن آخر حفلاتها فى مصر، وقدمت خلالها ثلاثة حفلات، بين ساقية الصاوي ودار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية.

وتخوض بسنت نور الدين التى اشتهرت عبر منصات السوشيال ميديا بفيديوهاتها السياحية التى تقدمها بطريقة بسيطة وجاذبة للمشاهدين تجربتها الأولى فى بطولة الكليب دون الإفصاح عن شكل و طبيعة مشاركتها.

يعتبر هذا العمل المنتظر أول بشائر ألبوم ابن عربي الجديد "العاشق والمعشوق"، والذي قدمت منه العرض اللايف الأول لمقتطفات من أغانيه خلال جولتها المصرية.