توفيق عكاشة عن كثرة القنوات التليفزيونية: "بيخلي المشاهد مرووش"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الإعلام الوطني عليه دور يتلخص في حماية المشاهد من الإعلام المزيف، الذي يبث معلومات خاطئة للمشاهد.



ووجه رسالة إلى المشاهد، قائلا: "إوعى تتروش من الانترنت، وقنوات التليفزيون.. العقل زينة".



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلم يجب أن يلعب دورًا في تشكيل وعي المشاهدين، معتبرًا أن كثرة عدد القنوات التليفزيونية "بيعمل روشة للمشاهد.. وبيخليه عبده المرووش".