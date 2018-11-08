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توفيق عكاشة عن كثرة القنوات التليفزيونية: "بيخلي المشاهد مرووش"

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:57 م
توفيق عكاشة عن كثرة القنوات التليفزيونية: بيخلي المشاهد مرووش
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلم يجب أن يلعب دورًا في تشكيل وعي المشاهدين، معتبرًا أن كثرة عدد القنوات التليفزيونية "بيعمل روشة للمشاهد.. وبيخليه عبده المرووش".

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الإعلام الوطني عليه دور يتلخص في حماية المشاهد من الإعلام المزيف، الذي يبث معلومات خاطئة للمشاهد.

ووجه رسالة إلى المشاهد، قائلا: "إوعى تتروش من الانترنت، وقنوات التليفزيون.. العقل زينة".
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