سبق – السعودية | الجيش اليمني يسيطر على مساحات جديدة في الحديدة
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:54 مالفجر السعودي
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سيطر الجيش الوطني اليمني، مسنودًا بقوات التحالف العربي، مساء اليوم (الخميس)، على المزيد من المساحات في مدينة الحديدة، بعد معارك ضارية مع متمردي الحوثي في عددٍ من أحياء المدينة.
وأفاد مركز ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني عبر حسابه في موقع فيسبوك، بأن ألوية العمالقة خاضت اشتباكات عنيفة مساء اليوم مع عناصر ميليشيات الحوثي بالقرب من مستشفى 22 مايو وسوق الخضار بالحديدة.
وأضاف أن الألوية كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والمعدات، موضحا أن ميليشيات الحوثي حولت منازل المواطنين مواقع عسكرية تتمترس فيها وتستهدف عددًا من الأحياء المجاورة بقذائف الهاون وتطلق الصواريخ على المناطق المحررة.
ولفت إلى أن قوات ألوية العمالقة تواصل العملية العسكرية الواسعة لتحرير وتطهير مدينة الحديدة من سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
المصدر:- صحيفة سبق
سيطر الجيش الوطني اليمني، مسنودًا بقوات التحالف العربي، مساء اليوم (الخميس)، على المزيد من المساحات في مدينة الحديدة، بعد معارك ضارية مع متمردي الحوثي في عددٍ من أحياء المدينة.
وأفاد مركز ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني عبر حسابه في موقع فيسبوك، بأن ألوية العمالقة خاضت اشتباكات عنيفة مساء اليوم مع عناصر ميليشيات الحوثي بالقرب من مستشفى 22 مايو وسوق الخضار بالحديدة.
وأضاف أن الألوية كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والمعدات، موضحا أن ميليشيات الحوثي حولت منازل المواطنين مواقع عسكرية تتمترس فيها وتستهدف عددًا من الأحياء المجاورة بقذائف الهاون وتطلق الصواريخ على المناطق المحررة.
ولفت إلى أن قوات ألوية العمالقة تواصل العملية العسكرية الواسعة لتحرير وتطهير مدينة الحديدة من سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
المصدر:- صحيفة سبق
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