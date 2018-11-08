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الشهاوي: قواتنا تحرص على تأهيل وتدريب الفرد المقاتل ليقتلع الإرهاب من جذوره

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:55 م
الشهاوي: قواتنا تحرص على تأهيل وتدريب الفرد المقاتل ليقتلع الإرهاب من جذوره
اللواء محمد الشهاوي
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن المشروعات التكتيكية بجنود "فجر 1" هدفها توفير الخبرة القتالية للقوات.

وقال "الشهاوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، إن هذه التكتيكات لا تأتي بدون تخطيط ولكن مُخطط لها كل عام للحفاظ على الحالة البدنية والفنية للمقاتل المصري، فالمنظومة القتالية للقوات المسلحة تعتمد على الفرد المقاتل.

وأضاف أن الفريق محمد فريد أكد على أن التدريب القتالي يساهم في معرفة القوات بكيفية التدريب وتنفيذ المهام الموكلة إليها.

وواصل: "قواتنا تحرص على تأهيل وتدريب الفرد المقاتل حتى تستطيع القيام باقتلاع جذور الإرهاب وتأمين الحدود".
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