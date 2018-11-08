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العثورعلى جثة سابعة تحت الأنقاض في مرسيليا الفرنسية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:44 م
العثورعلى جثة سابعة تحت الأنقاض في مرسيليا الفرنسية
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وكالات
 
قال جون كلود جودان، رئيس بلدية مدينة مرسيليا الفرنسية وخدمات الإطفاء، إن جثة سابعة انتشلت من تحت أنقاض مبنيين انهارا هذا الأسبوع في المدينة.

وانهار المبنيان صباح الإثنين الماضي، ومنذ ذلك الحين تمشط فرق الطوارئ الأنقاض بحثا عن محاصرين تحتها، وفقا لـ"رويترز".

وتوقعت السلطات في البداية أن ثمانية أشخاص ربما يكونوا تحت الحطام.

وقالت فرق الإنقاذ إن الانهيار تسبب في تعريض بنايات أخرى مجاورة في ذات الشارع للخطر مما عقد عملهم.

وقالت السلطات إنها تحقق للتوصل لسبب انهيار المبنيين اللذين وصفهما سكان في المنطقة بأنهما كانا بحاجة للترميم.

المزيد عن: مرسيليا سابعة جثة الفرنسية العثور الأنقاض
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