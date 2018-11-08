مدير الكرة بالمقاصة: رحيل أنطوى مستحيل









حرص وليد هويدى المدير الإدارى لفريق كرة القدم بنادى المقاصة، على إهداء الفوز على فريق الاتحاد السكندري، بهدف سجله باولن فوافي، لجماهير الفيوم لحرصه على دعم ومساندة الفريق فى جميع المباريات التى تقام فى القاهرة أو خارجها .





وأكد وليد هويدى، أن تواجد المقاصة فى المركز الثانى لمسابقة الدورى أمر جيد للغاية، ويمنح الفريق أفضلية لانهاء الموسم فى المربع الذهبي للمسابقة ، خاصة وان النتائج فى بداية الموسم لم تكن جيدة لكن خلال الجولات الاخيرة نجح الفريق فى تحقيق نتائج مميزة .





وأشار مدير الكرة للمقاصة، بأن هدف الفريق هو انهاء الموسم فى المربع الذهبي، خاصة وأن الفريق يمتلك العديد من العناصر المميزة .





وأكد هويدى، أن الاستغناء عن الغانى جون أنطوى من رابع المستحيلات لأنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى.





ووجه وليد هويدى، رسالة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بانهاء المستخلصات المالية الخاصة بملعب الفيوم، خاصة وأن العمل متوقف الآن، والفريق يرغب فى العودة للعب على ملعبه مثل بقية اندية الدورى العام.



