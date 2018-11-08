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بشأن إيقاف الحكم مهدي عبيد شارف بعد مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي في نهائي دوري أبطال أوروبا، نفى محمد غوتي رئيس لجنة الحكام الجزائرية الأنباء المتداولة حول الأمر.





شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD





في قمة أفريقيا يلتقي فريقي الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة 9 نوفمبر، على ملعب رادس في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور النهائي لبطولة دوري ابطال إفريقيا 2018.





شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD





مقدمة عن اللقاء:

نجح الأهلي في الفوز بمباراة الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، ليقطع شوطا كبيرا في الفوز باللقب، ويقترب من العودة للعب في مونديال الأندية بعد غياب 5 سنوات.





شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD





على الجانب الأخر أصبح الترجي التونسي مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على حظوظه في الفوز بالأميرة السمراء.





شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD





كما يغيب عن مباراة اليوم الثلاثي المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي وثنائي الترجي فرانك كوم والذوادي بسبب الإيقاف.





شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD





كما يشارك الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا هذا العام في منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات ديسمبر المقبل.





شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD





تاريخ المواجهات:

وسبق وأن تواجه الفريقان 15 مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي خلالها في ست مباريات (بما في ذلك ثلاث مرات في تونس)، وفاز الترجي في ثلاث مباريات، في حين فرض التعادل نفسه في ست مواجهات.





شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD





التاسعة يا أهلي :

في حالة تتويج الأهلي باللقب المرتقب سيكون هذا اللقب هو التاسع في تاريخ القلعة الحمراء، حيث سبقه 8 ألقاب جاءت في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013





شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD





أرقام قياسية بالجملة:

مع اقتراب الأهلي من الفوز باللقب، هناك العديد من الأرقام القياسية التي تطارد الأهلي، حي سيصبح حسام عاشور ثالث لاعب في التاريخ يفوز بلقب دوري الأبطال في العالم بعد وائل جمعة نجم الاهلي السابق ولاعب ريال مدريد في الستينيات بينتو،وأيضا سيعادل كارتيرون رقم الثنائي محمود الجوهري وفولترون بالفوز بلقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.





شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD



