شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:41 معيد طارق
شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD
بشأن إيقاف الحكم مهدي عبيد شارف بعد مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي في نهائي دوري أبطال أوروبا، نفى محمد غوتي رئيس لجنة الحكام الجزائرية الأنباء المتداولة حول الأمر.
شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD
في قمة أفريقيا يلتقي فريقي الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة 9 نوفمبر، على ملعب رادس في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور النهائي لبطولة دوري ابطال إفريقيا 2018.
شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD
مقدمة عن اللقاء:
نجح الأهلي في الفوز بمباراة الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، ليقطع شوطا كبيرا في الفوز باللقب، ويقترب من العودة للعب في مونديال الأندية بعد غياب 5 سنوات.
شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD
على الجانب الأخر أصبح الترجي التونسي مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على حظوظه في الفوز بالأميرة السمراء.
شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD
كما يغيب عن مباراة اليوم الثلاثي المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي وثنائي الترجي فرانك كوم والذوادي بسبب الإيقاف.
شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD
كما يشارك الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا هذا العام في منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات ديسمبر المقبل.
شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD
تاريخ المواجهات:
وسبق وأن تواجه الفريقان 15 مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي خلالها في ست مباريات (بما في ذلك ثلاث مرات في تونس)، وفاز الترجي في ثلاث مباريات، في حين فرض التعادل نفسه في ست مواجهات.
شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD
التاسعة يا أهلي :
في حالة تتويج الأهلي باللقب المرتقب سيكون هذا اللقب هو التاسع في تاريخ القلعة الحمراء، حيث سبقه 8 ألقاب جاءت في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013
شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD
أرقام قياسية بالجملة:
مع اقتراب الأهلي من الفوز باللقب، هناك العديد من الأرقام القياسية التي تطارد الأهلي، حي سيصبح حسام عاشور ثالث لاعب في التاريخ يفوز بلقب دوري الأبطال في العالم بعد وائل جمعة نجم الاهلي السابق ولاعب ريال مدريد في الستينيات بينتو،وأيضا سيعادل كارتيرون رقم الثنائي محمود الجوهري وفولترون بالفوز بلقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.
شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.
شاهد مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | لايف HD | مشاهدة مباراة al ahly vs al taraji بث مباشر اليوم نهائي أفريقيا رابط HD
المزيد عن: مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراة الاهلي والترجي مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والترجي على كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباراة الاهلي والترجي مباشر غوتي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم الهلي والترجي الاياب افريقيا 2018 Al Taraji live