أسعار الذهب فى نهاية التعاملات اليوم الخميس 8/11/2018

استقرت أسعار الذهب فى نهاية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات اليوم عند 611 جنيهًا.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 523 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 698 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4888 جنيهًا.