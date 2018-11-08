بعد إلقاء عدة محاضرات بالمدينة.. وضع صورة زاهي حواس على الحلوى في بورتلاند الأمريكية

قامت عدد من محلات الحلوى الشهيرة في مدينة بورتلاند الأمريكية، بوضع صورة الدكتور زاهي حواس، على قطع الحلوى، تقديرًا منهم لعالم المصريات الأشهر في العالم بعد محاضرات له في المدينة التي شهدت إقبالًا كبيرًا.





يذكر أن الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق قام بإلقاء عدد من المحاضرات في مدينة بورتلاند بولاية أريجون الأمريكية والتي شهدت إقبالًا شديدًا حتى أن الأماكن بعد ساعة واحدة من طرحها.





وتحدث حواس عن كثير من أسرار قدماء المصريين، حيث تناول سر وفاة الملك توت عنخ آمون، وبحثه عن مقبرة زوجته في وادي القرود بالأقصر، وتحدث عن بردية وادي الجرف التي تعد اهم اكتشافات القرن ٢١



