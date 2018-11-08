توفيق عكاشة: الإعلام المعادي لمصر يعمل بنظرية "المش دوده فيه" (فيديو)



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلام المعادي لمصر يعمل على نشر المعلومات الغير صحيحة من أجل إسقاط الأمة المصرية والعربية، لافتًا إلى أن هذه القنوات تعمل على إسقاط وإحراق الجنس العربي بأكمله.



وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية" الحياة"، مساء الخميس، أن هذه القنوات تنفذ نظرية بسيطة جدًا ألا وهي "المش دوده فيه"، موضحًا أن هذه القنوات المعادية لمصر والعرب يعمل بها العرب والمصريين أنفسهم.



