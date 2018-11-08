فريق من النيابة العامة ينتقل لمكان انتحار شاب داخل سيارته بالعمرانية

انتقل فريق من النيابة العامة لموقع إطلاق شاب عيار ناري صوب نفسه، وسماع أقوال شهود العيان على الواقعة، وفحص جثة المتوفي.





كان كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل انتحار شاب بطلق ناري داخل سيارته، بمنطقة نصر الدين دائرة قسم العمرانية، وتبين أنه في العقد الرابع من عمره ويعمل صاحب شركة دعاية وإعلان.





وأضاف المصدر لبوابة الفجر، أنه نشبت مشاجرة بين المتوفي وشقيقه، لقيام شقيقه في وقت سابق بتقبيل والدة زوجته، حال تواجدهم بمناسبة عائلية، وذلك أثار غضب أولادها.





وأوضح المصدر ذاته، أن اليوم تجمع العائلتين، وقام أشقاء زوجة شقيقه، بتقبيل والدة المنتحر، لإثارة غضب أبنائها، وعلى إثر ذلك نشبت مشاجرة بين المنتحر وشقيقه حال سيرهما بالسيارة الملاكي قيادته بمنطقة نصر الدين، وأطلق عيار ناري صوب نفسه من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته، ما أسفر عن إصابته وبنقله لمستشفى أم المصريين توفي متأثرا بإصابته.





وتلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية بلاغا، من الأهالي بسماع صوت إطلاق أعيرة نارية من سيارة ملاكي بمنطقة نصر الدين، دائرة القسم.





وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وعثر على قائد السيارة غارقا في دمائه، وبجواره طبنجة، وتم نقله للمستشفى وفرض كردون أمني بمحيط الواقعة، وتوفي بعد وصوله للمستشفى متأثرا بإصابته.



