بث مباشر نهائي دوري أبطال أفريقيا | بث مباشر مبارة Al Ahly الأهلي والترجي HD | كورة لايف | كورة ستار| كول كورة | يلا شوت





أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن عدد المشجعين المقرر حضورهم في مباراة العودة بين الأهلي والترجي في نهاءي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيحضر 60 ألف مشجع للمباراة، لاسيما بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بإلغاء العقوبة المفروضة على النادى التونسى بإغلاق مدرج "الفيراج".





بث مباشر نهائي دوري أبطال أفريقيا | بث مباشر مبارة Al Ahly الأهلي والترجي HD | كورة لايف | كورة ستار| كول كورة | يلا شوت





نجح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل للأهلي وليد سليمان ثنائية وعمرو السولية هدف، بينما تكفل البلايلي بتسجيل هدف الترجي، وشهد اللقاء جدلا تحكيميا واسعا بسبب قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد والذي احتسب 3 ركلات جزاء منها اثنين للأهلي وركلة للترجي.





بث مباشر نهائي دوري أبطال أفريقيا | بث مباشر مبارة Al Ahly الأهلي والترجي HD | كورة لايف | كورة ستار| كول كورة | يلا شوت





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قد أعلن إيقاف المغربي وليد أزارو مباراتين، على خلفية أحداث مباراة الذهاب وقيامه بتمزيق قميصه عقب احتساب ركلة الجزاء الثانية له.





بث مباشر نهائي دوري أبطال أفريقيا | بث مباشر مبارة Al Ahly الأهلي والترجي HD | كورة لايف | كورة ستار| كول كورة | يلا شوت





وشهدت الفترة الأخيرة أحداثا ساخنة بعد حالة الشحن الجماهيري للجمهور التونسي عقب مباراة الذهاب، بسبب تصريحات اللاعبين والمدربين.





بث مباشر نهائي دوري أبطال أفريقيا | بث مباشر مبارة Al Ahly الأهلي والترجي HD | كورة لايف | كورة ستار| كول كورة | يلا شوت





وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بين الأهلي والترجي في البطولة هذا الموسم، حيث تعادل الفريقان في دور المجموعات دون أهداف في مصر، قبل أن يفوز الأهلي 1-صفر في تونس بفضل هدف أزارو، وفاز الأهلي في الذهاب 3-1.





بث مباشر نهائي دوري أبطال أفريقيا | بث مباشر مبارة Al Ahly الأهلي والترجي HD | كورة لايف | كورة ستار| كول كورة | يلا شوت





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





بث مباشر نهائي دوري أبطال أفريقيا | بث مباشر مبارة Al Ahly الأهلي والترجي HD | كورة لايف | كورة ستار| كول كورة | يلا شوت





التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.





بث مباشر نهائي دوري أبطال أفريقيا | بث مباشر مبارة Al Ahly الأهلي والترجي HD | كورة لايف | كورة ستار| كول كورة | يلا شوت





وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.



