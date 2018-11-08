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عاجل.. وزارة الداخلية التونسية تصدر بيانا بشأن مباراة الأهلي والترجي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:33 م
عاجل.. وزارة الداخلية التونسية تصدر بيانا بشأن مباراة الأهلي والترجي
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علاء خليف
 
أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانًا رسميًا بشأن الاجراءات الأمنية الخاصة بلقاء إياب الدور النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي والمقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الأولمبي بـ"رداس".

وأكدت وزارة الداخلية في البيان التي نشرته عبر موقعها الرسمي أنه تقرر إتخاذ الإجراءات التالية::

- منع وقوف أو سير جميع أنواع السيارات بالطريق المؤدي إلي ملعب المباراة بداية من الساعة 15.00 إلى الساعة 00.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

- يكون فتح أبواب الملعب في تمام الساعة 15.00 بتوقيت تونس وغلقها على الساعة 18.30 ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت.

- تمّ تخصيص الجانب الجنوبي والشمالي لسيارات مشجعي الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريع الجنوبي مرورا بمفترق وادي مليان أو عبر الطريق الوطنية رقم 1 أو عبر محول الملعب.

- يكون الدخول إلى المنصة الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات والصحفيين تجنبا للإزحام

- يتعين على حاملي التذاكر التقيد بأرقام أبواب الدخول المنصوص عليها بالتذكرة

- تقرر وبصفة استثنائية إدخال تعديل في توقيت منع دخول الشاحنات الثقيلة للعاصمة وذلك بداية من الساعة 16.00 إلى الساعة 20.00 بتوقيت تونس.

- تُؤكد وزارة الداخلية التونسية على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة علما وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ما يتعلق خاصة بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.

المزيد عن: دوري أبطال أفريقيا الداخلية التونسية الترجي الأهلي والترجي الأهلي
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