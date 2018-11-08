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الذهب يتراجع عند التسوية قبل إعلان قرار المركزى الامريكى

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:33 م
الذهب يتراجع عند التسوية قبل إعلان قرار المركزى الامريكى
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وكالات
 
تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وترقب قرار السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قرار السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين 2% و2.25%.

ولكن من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة هذا العام في ديسمبر المقبل، واستمرار مساره التدريجي في زيادتها خلال العام المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة وفقاً لتوقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 1225.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% إلى 1224.41 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 96.394.
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